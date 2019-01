Facebook

Direkter Kundenkontakt wird im neuen „s’Biachakastl“ großgeschrieben © Michaela Viertler

Das geschriebene Wort hat Helga Pizzato schon immer fasziniert. „Bücherlesen ist für mich Kino im Kopf“, schmunzelt die im Schwabenland geborene Kötschach-Mauthenerin. Am Wochenende eröffnete sie die Buchhandlung nach jahrzehntelanger Führung durch Familie Moser mit neuer Aufmachung. Pizzato ist gelernte Apothekenhelferin, war im Bankgeschäft und ist durch ihre Arbeit in der Geschäftsleitung beim Mohr Morawa Buchvertrieb in Wien bestens für ihre neue Aufgabe gerüstet. Trotz der Konkurrenz durch Amazon & Co. lebt sie ihren Traum: „Amazon ist praktisch fürs Einkaufen, ohne aus dem Haus zu gehen. Aber Bestellungen, welche vormittags bei uns eingehen, werden am nächsten Tag geliefert. Wir sind also gleich schnell wie die Internetriesen.“ Printmedien werden laut ihr nie ganz verschwinden: „Es herrscht starke Nachfrage bei Büchern. Die Leute wollen etwas in der Hand haben.“