Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag in der Lieserschlucht bei Spittal. Eine junge Pkw-Lenkerin verlor auf der Katschberg Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen eine Böschung.

52 Feuerwehrleute standen im Bergeeinsatz © FF Spittal

Eine halbe Stunde lang gesperrt war in der Nacht auf Dienstag die Katschberg Straße B99 bei Spittal. Am Montag gegen 22.20 Uhr verlor eine 23-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Spittal die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam in einer Linkskurve ins Schleudern und krachte gegen eine Böschung.