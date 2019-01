Facebook

Hauptstadt Havanna in Cuba © KK/Günter Grüner

Geheimtipp Cuba

Mit dem Fahrrad erkundete Reisefotograf Günter Grüner die tropische Landschaft Cubas. Malerische Sandstrände sowie unberührte Gebirgszüge stehen im Gegensatz mit der quirligen Hauptstadt Havanna und der berühmten Meerespromenade Malecón.

Gemeinsam mit Bacher Reisen findet zu diesem Thema eine Live-Dia und Filmshow über Cuba mit Günter Grüner heute Freitag, den 18. Jänner um 19.30 Uhr im Stadtsaal Radenthein bei freiem Eintritt statt.

Buchpräsentation

Gerhard Benigni stellt sein neues Buch "Der Zeitgeist ist eine Flasche" heute Freitag, den 18. Jänner, um 19.30 Uhr in der Bibliothek Lurnfeld vor. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Beau James Leonhard. Eintritt: Freiwillige Spende.

Mondscheintour

Die Hüttenwirte der Blutigen Alm, des Grünleitennocks und der Jauchza Hütte sowie Sport Schiffer in der Innerkrems laden zu einer Mondscheintour am Samstag den 19. Jänner, ab 18.30 Uhr. Tischreservierungen sowie nähere Informationen gibt es unter Telefon 0650-614 11 83.

Alpenpokal

Stocksport auf Natureis gibt es am Samstag, den 19. und Sonntag, den 20. Jänner am Weißensee in Techendorf.

Die Möglichkeit zum Einschießen gibt es bereits heute Freitag, den 18. Jänner am Abend auf den Natureisbahnen.

Am Samstag erfolgt die Ausgabe der Startnummern ab 8.30 Uhr. Das Turnier beginnt um 9 Uhr. Die Siegerehrung ist nach erfolgreichen Spielen am Sonntag, den 20. Jänner um 16 Uhr im Weißenseehaus. Informationen unter Telefon (04713) 22 20.

Bierdegustation

In der Loncium Lounge in Kötschach-Mauthen, besteht heute Freitag, den 18. Jänner und morgen Samstag, den 19. Jänner die Möglichkeit zu einem Bierdegustationsabend.

Die Küchenmannschaft Mario Androvic und Hubert Obernosterer laden zu einem exquisiten 5-Gang-Menü mit passender Bier- und Musikbegleitung ein ab 19 Uhr ein. Vorreservierungen unter Telefon 0699-121 368 94.

