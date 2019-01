Nicht nur der Kater am nächsten Tag wird zwei Spittalern Kopfzerbrechen bereiten: Die beiden betrunkenen Männer stahlen am Samstag in den Morgenstunden das Auto eines Gastwirtes. Sie wurden angezeigt.

© APA/Pfarrhofer

Zwei Männer (20 und 32) aus dem Bezirk Spittal haben am Samstag gegen 4 Uhr früh in einem Lokal in der Gemeinde Großkirchheim gefeiert. Dabei haben die beiden Alkohol getrunken und waren betrunken. Als sie das Lokal in den Morgenstunden verließen, sahen sie das Auto des Gastwirtes vorne draußen stehen. Der Autoschlüssel steckte. Die beiden alkoholisierten Männer schnappten sich das Auto und fuhren los.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bezirk Spittal sowie im Bezirk Lienz konnten in der Nacht weder die beiden Männer noch das Fahrzeug aufgefunden werden.

Auto unversehrt gefunden

Erst Stunden später, gegen 12.30 Uhr Uhr, fand die Polizei das gestohlene Auto. Es stand auf einem rund 17 Kilometer entfernten Parkplatz am Iselsberg im Bezirk Lienz.

Für die beiden Männer hat die Aktion ein Nachspiel: Sie wurden unter anderem wegen unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen der Staatsanwaltschaft angezeigt.