In der zweiten Winterhälfte wird Schnee erwartet © Klz/Weichselbraun

Halbzeit! Der meteorologische Winter geht in die zweite Hälfte. Der private Wetterdienst "Nockwetter" zieht über die erste Winterhälfte in Kärnten Bilanz: Im Gegensatz zu weiten Teilen Österreichs ist es in Kärnten viel zu trocken und zu warm.

In Oberkärnten, südlich der Drau verlief der Winter ausgesprochen trocken. An einigen Wetterstationen in den Bezirken Spittal und Hermagor wurden nicht einmal ein Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter erreicht, das entspricht einer Niederschlagsabweichung nach unten von 98 oder 99 Prozent. Ganz anders sieht es ganz im Norden, an der Landesgrenze zu Salzburg aus. Hier wurden meist durchschnittliche Niederschlagswerte erreicht, stellenweise wurden hier sogar 150 Prozent des Normalniederschlages gemessen. "In Summe wird die erste Winterhälfte ziemlich sicher eine der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen werden", sagt Michael Bürger von "Nockwetter".

Die erste Winterhälfte war in vielen Teilen Kärntens deutlich zu trocken © nockwetter.at

Zu mild

Rund zwei Grad wärmer als im Schnitt verlieft die erste Winterhälfte in tiefen Lagen. Auf den Bergen war es kälter. In Lagen ab 1000 Meter Seehöhe war es bis jetzt nur um 0,5 Grad zu warm und auf den Bergen verlief der Winter bisher was die Temperaturen angeht eher unauffällig.

Ein kleines Mittelmeertief brachte in einigen Regionen Mittel- und Unterkärntens Anfang Dezember 0,2 bis 5 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter. Am meisten Niederschlag brachte das (bisher einzige Mittelmeertief) in Bad Bleiberg. Hier sind immerhin zehn Zentimeter Schnee gefallen.

Kein einziger Schneedeckentag

Abseits der höher gelegenen Tälern der Tauern und der Nockberge brachte aber die erste Winterhälfte in beinahe allen Orten in den Bezirken Spittal und Hermagor keinen einzigen Schneedeckentag. Auch in Klagenfurt gab es zum Beispiel nur einen einzigen Tag mit Spuren von Schnee, der aber nicht als Schneedeckentag gewertet werden konnte.

Im Norden sieht das anders aus. In Ebene Reichenau, an der Grenze zur Steiermark und zu Salzburg, gab es seit Beginn des Winters fast durchgehend eine Schneedecke. Immer wieder sind hier von Norden her Schneeschauer übergegriffen. In Ebene Reichenau beim Gemeindeamt liegen derzeit noch rund zehn Zentimeter Schnee, aber nur wenige Kilometer weiter südlich ist es in der selben Gemeinde grün, wie in St. Margarethen. Auch Mallnitz und Heiligenblut lagen bezüglich der Anzahl der Schneedeckentage im langjährigen Durchschnitt.

So geht es weiter

Die Mittel- und Langfristmodelle aus Europa deuten eine grundsätzliche Umstellung der Wetterlage schon in der kommenden Woche an. Während bis inklusive Dienstag die Nordwetterlage noch anhält und vor allem in der Nacht auf Montag und am Montag selbst in Oberkärnten, sowie in den Gurktaler Alpen, Regen und Schneefall bringen kann, bleibt es im Süden zunächst wieder trocken.

Vorhersage für die zweite Winterhälfte: Es soll nass werden Foto © nockwetter.at Ab der Wochenmitte bricht die Nordwetterlage zusammen und die Wahrscheinlichkeit für Tiefdruckgebiete aus Italien steigt signifikant an. "Das erste Italientief könnte uns eventuell schon am Donnerstag Nachmittag erreichen", sagt Bürger.

Derzeit sieht es danach aus, als würde die zweite Winterhälfte in ganz Kärnten durchschnittliche bis leicht überdurchschnittliche Niederschlagsmengen und normale bis leicht zu milde Temperaturen bringen. Es sind in ganz Kärnten mindestens 10 bis 15 Schneedeckentage zu erwarten, in einigen Gebieten auch deutlich mehr.

Achtung Sturm zu Wochenbeginn

Am Montag und Dienstag wird es im Norden nochmals besonders stürmisch. Es könnte in den Skigebieten Bad Kleinkirchheim, am Falkert oder auf der Turracher Höhe stürmisch werden.

