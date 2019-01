Facebook

Ferdinand Wögerbauer und Petra Weißenböck stecken mitten in den Arbeiten, um aus dem ehemaligen Café Wögerbauer das neue Kunstradl-Café zu gestalten © WILLI PLESCHBERGER

Das Café Wögerbauer und dessen Chef Ferdinand Wögerbauer waren seit 40 Jahren eine Institution in Millstatt. Seit Oktober 2018 ist Wögerbauer, der von allen „Pauki“ genannt wird, in Pension. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger blieb trotz 60 Interessenten erfolglos. „Die meisten von ihnen wollten nur von April bis Oktober offen halten und machten mir nicht den Eindruck, dass sie von ganzem Herzen bereit wären, den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen“, sagt der Cafétier.

Dann hatte er die zündende Idee, den Verein „Kunstradln“ ins Boot zu holen und ein Kunstcafé zu initiieren. Petra Weißenböck, Obfrau des Vereins, der 2018 mit dem Ziel, die Werke von 50 Künstlern an 25 Kunst-Stationen in Millstatt erlebbar zu machen, gegründet wurde, war gleich Feuer und Flamme. Wögerbauers Ansinnen ist dem Georgsritterplatz neues Leben einzuhauchen: „Die Zeit ist reif, dass Millstatt ein Kunstcafé bekommt.“

Weißenböck hatte es nicht schwer, den Vorstand zu überzeugen: „Bei der Miete kommt uns Ferdinand Wögerbauer sehr entgegen. Unser Plan ist, die Räume so zu gestalten, dass sie mehr Sommerfrische-Atmosphäre ausstrahlen, die Terrasse zu einem Treffpunkt zu machen, und einen Teil des Lokals als Pop up-Store zu nutzen.“ Dabei handelt es sich um ein Geschäft, in dem Kärntner Künstler ihre Arbeiten, sei es textile Kunst, Holz- und Steinkunst, Schmuck, Keramik, Malerei und vieles mehr, anbieten können. „Das Café ist nicht gewinnorientiert ausgerichtet“, sagt Weißenböck.

Zu den Mitgliedern des Vereins zählen über zehn Gastronomen, wie Mario Egger (Greißlerei), Gerald Obweger (Alexanderhof) oder Stefan Lercher (Peppino), die Unterstützung bei der Organisation des Betriebes zugesagt haben, ebenso wie Wögerbauer selbst. Kaffee wird, wie in einem amerikanischen Diner, direkt aus der Kanne jederzeit nachgeschenkt. Cupcakes, Muffins und pikante Imbisse runden das Angebot ab. Die Eröffnung ist für Anfang April geplant.

