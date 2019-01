Facebook

Die Trachtenkapelle Weißbriach © KK/Trachtenkapelle Weißbriach

Mit dem Stück Hymne und Triumphmarsch „Aida“ begrüßte die Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach unter der Leitung von Martin Rauter die Besucher beim Neujahrskonzert. Jugendreferent-Stellvertreter Phillip Traar hieß Neuzugang Anna Enzi an der Klarinette offiziell im Verein willkommen. Hervorragend mitgewirkt hat auch das Jugendblasorchester Gitschtal unter der musikalischen Leitung von Sonja Jenul und Catharina Lackner mit den Stücken „ Jingle Bell March “ und „ Santa is in the House“.

Jugendblasorchester Gitschtal Foto © KK/Trachtenkapelle Weißbriach

Im Zuge des Konzertes durfte Obmann Simon Rauter auch eine Ehrung durchführen. Beatrice Traar erhielt das Verdienstabzeichen für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft der Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach. Durch das Programm fürhte Hellmuth Koch.

Gut besuchtes Neujahrskonzert. Foto © KK/Trachtenkapelle Weißbriach