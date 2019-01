Im ÖAV-Freizeitzentrum in Mauthen lieferten sich zwölf Herren und vier Damen im Finale der Österreichischen Meisterschaft im Eisklettern einen beinharten Wettkampf.

Markus Puchers Siegesschrei am Alpinen Marterpfahl © KK/vera polaschegg

Athleten aus vier Nationen zeigten bei der 19. Auflage der offenen Österreichischen Meisterschaft im Eisklettern in Kötschach-Mauthen ihre Stärke am Eisturm. „Mit der Anmeldung des slowenischen Nationalteams ist der Veranstaltung am Wochenende höchste Ehre zuteilgeworden“, freut sich Organisator Sepp Lederer vom Alpenverein Obergailtal-Lesachtal.