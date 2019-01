Facebook

Die Rettung brachte das verletzte Mädchen ins Krankenhaus © KLZ/Jürgen Fuchs

Eine 18-jährige Angestellte aus Oberkärnten war am Donnerstag mit Ausbesserungsarbeiten an Holzleimplatten in einer Produktionshalle einer Firma in der Gemeinde Stall im Mölltal beschäftigt. Gegen 8.45 Uhr ist die junge Frau vermutlich unabsichtlich einen Schritt zurückgetreten und dabei rückwärts rund 50 Zentimeter abgestürzt. Sie landete so unglücklich, dass sie Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Nach der Erstversorgung wurde die 18-Jährige mit der Rettung Winklern in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.