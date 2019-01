Das "Wenn die Musi spielt" Winter Open Air geht am 19. Jänner in Bad Kleinkirchheim über die Bühne. Die Stars kann man schon vorher treffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Arno Gruber sen.

Beim Winter Open Air „Wenn die Musi spielt“ am 19. Jänner in Bad Kleinkirchheim drücken sich die Stars der volkstümlichen Musik die Klinke in die Hand. Bei der Musi Ski-Woche kann man sie auch persönlich kennenlernen.