Stars auf Kufen Junge Weltelite im Eishockey in Radenthein

Eishockey auf hohem Niveau wird bei der U18-Weltmeisterschaft noch bis 13. Jänner geboten © Nicolas Zangerle

Das Spiel ist schnell und hart. „Man glaubt gar nicht, dass da zarte Mädels in den Dressen stecken“, murmelt ein Zuseher. Viele Fans und Einheimische aus der Granatstadt Radenthein lassen sich das Eishockey auf hohem Niveau nicht entgehen, sogar bei den Mittagsspielen sind die Zuschauerränge gut gefüllt. „Play, win and shine like a garnet“ („Spiele, gewinne und glänze wie ein Granat“) ist das Motto der WM seit Montag.

Sechs Teams zu je 22 Spielerinnen und eigenem Betreuertross treten in der Weltmeisterschaft gegeneinander an: Italien, Dänemark, Slowakei, Ungarn, Deutschland und Österreich. Organisiert werden Aufenthalt, Spiele und Freizeitgestaltung von einem 60-köpfigen Team rund um Ingeborg Fritzer. „Wir freuen uns sehr, dass der Österreichische Eishockeyverband diese WM gerade bei uns austrägt“, sagt Fritzer.

