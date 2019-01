Der gebürtige Deutsche Thomas Perner, der in den USA forscht, übergab ein äußerst seltenes Fossil an das Gailtaler Heimatmuseum.

Siegfried Kogler, Josef Reinitzhuber, Thomas Perner, Christian Potocnik und Heinz Pansi © KK/KRUTZLER

Der gebürtige Deutsche Thomas Perner, der in den USA forscht, übergab erneut ein seltenes Fossil an das Gailtaler Heimatmuseum in Hermagor. Diesmal handelt es sich um einen 55 Millionen Jahre alten Fisch „Mioplosus Labracoides“, ein Urgroßvater aller Zander. Dieses Exemplar gehört zur Familie Percidae und ist eng mit den heutigen Zandern verwandt. Er lebte vor 55 Millionen Jahren als Einzelgänger in Seen und Flüssen Nordamerikas. Perner: „Er war ein gefürchteter und im wahrsten Sinne des Wortes gefährlicher Raubfisch, der alles erbeutete was er überwältigen konnte“. Exemplare wurden bereits tot aufgefunden, die mit einem zu groß gefangenen Fisch im Maul buchstäblich erstickt sind.

Dieses Fossil des Urgroßvaters aller Zander ist 55 Millionen Jahre alt Foto © KK/PRIVAT

Der Mioplosus konnte bis zu 50 cm lang werden. Das versteinerte Exemplar stammt aus dem heute verlandetem ehemaligen Fossil Lake. Hier wurde es 2017 im Steinbruch Perner Quarry gefunden und im dortigen Labor aus dem Stein heraus präpariert. Mit dieser Übergabe wurde die Fischerei-Ausstellung im Museum Möderndorf nun um eine neue Attraktion erweitert. Bereits 2016 und 2017 wanderten zwei 300 Millionen Jahre alte Urkoniferen in das Museum.

Perner ist auch ein langjähriges Mitglied des Museums sowie Ehrenmitglied der Fischereigemeinschaft Egg. Seit 35 Jahren lebt der Forscher in Wyoming als Geologe und ist gleichzeitig auch Präsident des Oregon Instituts für geologische Forschung in den USA. Über das Geschenk freuten sich der Obmann des Museums, Heinz Pansi, Kurator Siegfried Kogler, Vizebürgermeister Christian Potocnik und die Gemeinderat Josef Reinitzhuber.