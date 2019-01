Facebook

Entlang der Straße in der Lieserschlucht soll teilweise über dem Fluss der Radweg gebaut werden © Rie-Press/ARCHIV

Für den Radweg-Lückenschluss zwischen Spittal und Seeboden soll 2019 ein gutes Jahr werden! In der letzten Gemeinderatssitzung von 2018 teilte Stadtrat Franz Eder (ÖVP), Referent für Verkehr und Raumplanung in der Stadtgemeinde Spittal, mit, dass 2019 mit dem Bau des Radwegs durch die Lieserschlucht zu rechnen sei. Nachdem in jüngster Zeit erneut Zweifel an der Tragfähigkeit der Bundesstraße für den Anbau von Kragplatten – auf diesen sollte der Radweg großteils geführt werden – aufkamen, fragte die Kleine Zeitung bei Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der für Straßen-, Brücken- und Radwegbau in Kärnten zuständig ist, nach. „Im Jänner wird es ein Gespräch zwischen Straßenbauabteilung und Wasserbauamt geben. Wir hatten Ende 2018 beim zuständigen Ministerium in Wien einen Termin, der sehr positiv verlaufen ist. Es wurde signalisiert, dass das Projekt grundsätzlich genehmigungsfähig ist, unter Berücksichtigung von Auflagen zum Wasserschutz“, so Landesrat Gruber.

Seit dem Jahr 2006 wird über einen Radweg, der Großteils auf Kragplatten entlang der Straße geführt wird, diskutiert Foto © Büro Bolt/KK/ARCHIV

Noch in diesem Monat sollen mit dem Wasserbauamt Spittal alle Details geklärt werden, die bei der Planung zu berücksichtigen sind. „Es bleibt definitiv bei der Kragplattenlösung. Die bisherige Kostenschätzung von 3,6 Millionen Euro beinhaltet neben der Kragplattenausführung auch die Kosten für die notwendige Stützmauerverstärkung“, so Gruber. Was die Einbindung des Radweges durch die Lieserschlucht an das bestehende Radwegenetz in Richtung Lieser- und Maltatal sowie an den Millstätter See betrifft, wurden im Vorjahr mehrere Varianten, unter anderem auch ein Kreisverkehr auf der Seebach-Brücke sowie eine eigene Radwegbrücke, untersucht. Derzeit erfolgt von der Fachabteilung die verkehrsrechtliche Beurteilung, anschließend soll die Detailplanung für die Anbindung in Auftrag gegeben werden. Wenn alle Verfahren (Naturschutz, Wasserrecht, Forst- und Straßenrecht) abgeschlossen sind, erfolgt der Ausschreibungsprozess. „Aufgrund der hohen Gesamtsumme ist ein zweistufiges Auftragsverfahren notwendig. Ich möchte jedenfalls mit den Bauarbeiten im Herbst dieses Jahres beginnen“, sagt Gruber, der den anvisierten Zeitplan einhalten möchte.

Finanzierung Aufteilung. Noch unter Martin Grubers Vorgänger, Landesrat Gerhard Köfer, wurde 2017 die Finanzierung für den Radweg-Lückenschluss über die Bühne gebracht. Fixbetrag. Die bisherige Kostenschätzung beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro. Als Kostenbeitrag der

Gemeinden Spittal und Seeboden wurde ein Fixbetrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro vereinbart. Der Beitrag von Seeboden und Spittal wird durch eine Beteiligung der Millstätter See-Radwege-Gemeinden Millstatt, Radenthein und

Ferndorf verringert.

