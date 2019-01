Die Gemeinde Millstatt startet erstmals kostenlose Entsorgung der Christbäume. Auch Seeboden bietet dieses Service an.

Seit 15 Jahren werden in Seeboden ausgediente Christbäume kostenlos abgeholt © KK/Jo.Hermann

Ausgediente Christbäume gehören ordnungsgemäß entsorgt, was für viele mit transporttechnischen Schwierigkeiten verbunden ist. Seit 15 Jahren bietet die Gemeinde Seeboden daher eine kostenlose Christbaumentsorgungsaktion an. Am 12. Jänner ab 8.30 werden alle Bäume, die gut sichtbar vor den Häusern platziert sind, von der Bauernschaft mit Traktoren abgeholt und ins Fernwärmewerk Seeboden geliefert. „So holen wir jährlich 1000 Bäume ab, die wir der Energiegewinnung zuführen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Klinar.