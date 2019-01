Alte Villa am Millstätter See wurde zum Raub der Flammen. Unternehmer Hans Christian Höfer alarmierte von Wien aus die Feuerwehr. Brandwache konnte erneuten Großbrand verhindern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gebäude wurde 1928 von Höfers Großvater errichtet © Rieder, Pleschberger

"Wir waren erst an diesem Tag aus Kärnten abgereist. Gerade wieder in Wien angekommen, hat mich der Brandalarm erreicht“, sagt Hans Christian Höfer (61). Der Wiener ist der Besitzer jener Villa am Millstätter See, die durch einen Brand schwer beschädigt worden ist. Sonntagabend war das Feuer in dem Gebäude, das von Höfers Großvater Ende der 1920er Jahre errichtet wurde, ausgebrochen. Großalarm für die Feuerwehren wurde ausgelöst.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.