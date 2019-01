Bei der 19. internationalen Almkäseprämierung in Kirchbach durfte sogar das Publikum mitentscheiden. Der beste Gailtaler Käse g.U. 2018 kommt aus der Großfrondell Alm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christof Wassertheurer mit Tochter Johanna, Käsekönigin Nadine Wendling, Landtagsabgeordneter, Bürgermeister Hermann Jantschgi und die stolze Sennerin der Gewinneralm Großfrondell Carina Kerschbaumer © Michaela Viertler

Der Gemeindesaal in Kirchbach verwandelte sich am Samstag, 5. Jänner, in eine Käsegenussmeile. Zwölf österreichische und 17 italienische Almen aus dem größten, zusammenhängenden Almwirtschaftsgebiet Europas stellten sich der sechsköpfigen Fachjury. Nach feierlicher Eröffnung durch das „Reißkofeltrio“ hatten heuer die Besucher erstmals die Möglichkeit durch eine Publikumsverkostung ihren Käsefavoriten zu unterstützen. Als Belohnung für die Teilnahme gab es eine Preisverlosung. „200 Publikumsbewertungen landeten im Lostopf“, sagte Christof Wassertheurer, Geschäftsführer Gailtaler Almsennereien.