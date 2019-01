Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brand auf dem Anwesen in Millstatt © KK, privat

In Millstatt heulten am Sonntag gegen 19.30 Uhr die Sirenen. Die Villa einer Wiener Unternehmerfamilie brannte. Am Dach des Gebäudes auf dem großen Anwesen waren Flammen zu sehen. Zeugen sprachen von starker Rauchentwicklung. Die umliegenden Feuerwehren waren sofort vor Ort. Das Haus liegt nahe am See und dient hauptsächlich als Zweitwohnsitz beziehungsweise als Ferienhaus.