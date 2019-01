Facebook

Siebenkämpferin Sarah Lagger © (c) APA/EXPA/PETER RINDERER

"Medaille bei Europameisterschaften"

Sarah Lagger, Leichtathletin: Meine Traumschlagzeile für dieses Jahr wäre wohl: „Sarah Lagger holt mit neuer Mehrkampfbestleistung Medaille bei der U23 Europameisterschaft in Schweden“. Das ist für mich im Sommer der sportliche Saisonhöhepunkt. In die Saison starte ich wieder beim Mehrkampfmeeting in Götzis. Im Mai steht bei mir aber auch noch die Matura im Sport-BORG in Spittal an.

