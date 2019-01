Facebook

Der Standort im Osten von Spittal wird um rund neun Millionen Euro um- und ausgebaut © RIE-PRESS

Wann in Spittal die Bagger anrollen werden, kann ich noch nicht sagen. Tatsache ist jedoch, dass an dem Projekt gearbeitet wird und derzeit ein Behördenverfahren läuft“, sagt Walter Hartinger, Gebietsleiter der XXXLutz-Gruppe, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die Pläne, den XXXLutz- und Möbelix-Standort im Osten von Spittal zu modernisieren, hält der Konzern jedenfalls aufrecht. Wie die Kleine Zeitung im November 2017 berichtete, will das österreichische Familienunternehmen rund neun Millionen Euro in Spittal investieren. Am bestehenden Standort sollen eine Tiefgarage mit 120 Stellflächen sowie ein Zubau mit einem unterirdischen und drei oberirdischen Geschoßen mit rund 9800 Quadratmetern errichtet werden. Nach der Generalsanierung soll der Komplex über 18.000 Quadratmeter verfügen.