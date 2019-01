Facebook

Heute ist mit Schneefall zu rechnen © Kleine Zeitung, Fuchs Jürgen

Im Norden Schnee, nach Süden hin Auflockerungen. So lautet die Wetterprognose für heute, Samstag. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. Eine Schlechtwetterfront legt sich mit dem Nordwind an unsere Alpen. Der Nordwind kann zum Teil recht kräftig sein und wirkt sich nach Süden hin föhnig aus. Die Wolken sind daher nördlich im oberen Mölltal und im Liesertal zumeist recht dicht und immer wieder ist auch mit Schneefall zu rechnen, wobei es in der Nähe des Alpenhauptkamms sogar kräftiger schneien dürfte. Nach Süden hin sorgen nordföhnige Effekte hingegen für Aufhellungen mit Chancen auf Sonnenschein.