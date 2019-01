Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neujahrsvorsatz: Anton Bleyer aus Gmünd will auch 2019 mit Elan den Fußballplatz erobern © Nicole Kari

"Mal schauen, wie lange ich noch spielen kann. Jetzt rücken ja schon Jüngere nach“, sagt Anton Bleyer augenzwinkernd. Der rüstige 75-Jährige spielt nach wie vor Fußball und sitzt dabei nicht auf der Ersatzbank.

Zweimal pro Woche wird in der Spittaler Sporthalle trainiert. Rund fünfzehn Herren sind in seinem Team. „Zehn bis zwölf kommen immer zum Training. Da geht sich schon ein Spiel aus.“ Das Durchschnittsalter in seiner Hobbymannschaft schätzt Bleyer auf 30 Jahre. „Ich will meinen Enkeln einfach zeigen, dass ich es noch drauf habe. Die wollen mir das nicht so recht glauben. Solange es gesundheitlich geht, spiele ich“, sagt der Gmündner.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.