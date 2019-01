Facebook

Gerald Oberessl, Thomas Schretter und Walter Hartlieb © KK/GEMEINDE KÖTSCHACH-MAUTHEN

Das auf dem Hauptplatz in Kötschach-Mauthen neu eröffnete Lokal „stoy & enjoy“ bietet auch einen Verkauf von Produkten aus Zirbenholz und ein breites Weinsortiment an. Betreiber Thomas Schretter und Eigentümer Gerald Oberessl, die zur Eröffnung auch Bürgermeister Walter Hartlieb begrüßen konnten, möchten in ihrem Nichtraucher-Lokal auch heimischen Künstler den Raum für Ausstellungen bieten.