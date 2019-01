Facebook

Maier, Resei, Ludwiger, Schulinspektorin Helga Reiter und Projekt-Initiator Oswald Marolt © KK/PRIVAT

Mechaniker, Tischler, Frisörin und Verkäuferin. Gibt es da eigentlich noch mehr Berufe? „Ja! Noch viel mehr“, heißt es aus der Wirtschaft. Doch die Vielfältigkeit des Berufsangebotes, auch jene der Lehrberufe in der Region, ist den Jugendlichen und ihren Eltern oft gar nicht bekannt. Das Regionalforum Oberkärnten startet nun eine Informationsoffensive in den Schulen. In den Aulas der Bildungseinrichtungen sollen Info-Screens, also Bildschirme, installiert werden, welche die unterschiedlichsten Karrieremöglichkeiten aufzeigen. „Dabei wollen wir die Jugendlichen selbst ins Bild rücken. Sie bei Exkursionen begleiten und präsentieren, was sie interessiert. Nämlich die Antwort auf die Fragen: Was habe ich regional für eine Chance? Was kann ich werden? und Welche Karriere wäre möglich?“, erklärt Oswald Marolt vom Regionalforum.

