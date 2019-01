Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten in der HLW Spittal gibt es bei der "Nacht der offenen Türen", zu einem Treff für Kleinkinder wird in Obervellach geladen und in Spittal haben Trauernde die Möglichkeit sich auszutauschen.

Schüler der HLW Spittal zeigen die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten © KK/HLW

Open Mind. Open Doors. Open Night!

Unter dem Motto "Open Mind. Open Doors. Open Night!" laden die Kärntner HLW's (Höhere Bundeslehranstalten für wirtschaftliche Berufe) am Donnerstag, den 10. Jänner zur Nacht der offenen Türen. Von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr bekommt man in der HLW in Spittal einen Überblick über die fundierten Ausbildungsangebote. Diese reichen von der zweijährigen Form, über die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe bis hin zur fünfjährigen Höheren Lehranstalt mit Reife- und Diplomprüfung.

Die Schüler führen die Besucher zu verschiedenen Stationen, wo sie Details zur Ausbildung, zum Schulleben, zu den Schulprojekten und vieles mehr erfahren. Nähere Informationen finden Sie hier.

Die HLW Hermagor lädt am Freitag, den 11. Jänner, von 8 bis 14 Uhr, zum Tag der offenen Tür.

FamiliJa-Mini-Treff

Am Dienstag, den 8. Jänner startet in Obervellach der FamiliJa-Mini-Treff für Eltern mit Kleinkindern von 10 bis 18 Monaten. Die Interessierten treffen sich an zehn Terminen, jeweils dienstags, um 9 Uhr in der Volksschule in Obervellach. Eine Anmeldung ist unter Tel. (04782) 25 11 erforderlich.

"Meine Trauer wird dich finden"

Das Team der Hospizbewegung Kärnten lädt trauernde Menschen und andere Betroffene am Dienstag, den 8. Jänner, von 17 bis 18.30 Uhr, in das Otelo in der Brückengasse 6 in Spittal, zum Austausch.

"Humor trifft Glauben"

Am Mittwoch, den 9. Jänner findet im Gemeindesaal des Evangelischen Pfarrhauses in Hermagor ein Café für Junggebliebene statt. Unter dem Motto "Humor trifft Glauben" heißt es um 14.30 Uhr "Wo der Glaube ist, da ist auch Lachen" mit Clown Engelbert.

