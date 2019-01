Facebook

Beste Bedingungen für Eisstockschießen © APA/BARBARA GINDL

Wir verbleiben in einer straffen Nordströmung und die Wetterverhältnisse gestalten sich somit weiterhin zweigeteilt. Von Norden her erreichen uns nämlich wieder dichtere Wolkenfelder, welche vor allem in den Tauernregionen wiederholt Schneeschauer verursachen. Im Süden Oberkärntens stehen dagegen die Chancen für ein paar sonnige Auflockerungen gut, vor allem in der ersten Tageshälfte.