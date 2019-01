Das Hochwasser Anfang November hinterließ seine Spuren im Tal. Jetzt wird Sand durch die heftigen Windböen aufgewirbelt und teilweise bis auf die Skipisten in Tröpolach geweht.

Durchs Gailtal ziehen derzeit Sandstürme © Leopold Salcher

Spaziergängern bleibt derzeit in Teilen des Gailtals die Luft weg. Denn Sandstürme ziehen durchs Tal. Was ist die Ursache? Weite Teile des Talbodens vor allem zwischen Reisach und Tröpolach wurden beim Hochwasser Anfang November überflutet. Dort, wo die Gail über die Ufer getreten war, hinterließ der Fluss Schotter und feinen Sand. Jetzt wirbeln wiederkehrende, teils heftige Windstöße den feinen, mittlerweile getrockneten Triebsand hoch in die Luft.

