Familie Brandstätter führt eines der beliebtesten Familienhotels © KK/Brandstätter

Das Urlaubsportal www.kinderhotel.info mit Sitz in Friedburg zeichnete die beliebtesten 50 Familienhotels mit dem kinderhotel.info Award 2019 aus. Zur Auswahl standen 660 Hotels aus 14 europäischen Ländern. Mit dem Smileys Kinderhotel in Trebesing (Platz 27) und dem Familienhotel Kreuzwirt am Weißensee (Platz 45) holten sich gleich zwei Oberkärntner Betriebe diese Auszeichnung. Die Auswertung basiert auf Gästebewertungen in Kombination mit besonders familienfreundlicher Hotelausstattung. Alle Top 50 Familienhotels auf einen Blick gibt es unter www.kinderhotel.info/award

Mit 660 eingetragenen Hotels mit Kinderbetreuung gehört kinderhotel.info zu den umfangreichsten Vergleichsplattformen in Europa. Das unabhängige Portal listet Hotels mit Kinderbetreuung aus Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz sowie vielen weiteren europäischen Ländern. Um das optimale Angebot zu finden, stehen neben der geografischen Suche via Landkarte auch 96 individuell kombinierbare Suchfilter zur Verfügung. Im Jahr 2018 verzeichnete die Plattform über 3,2 Millionen Seitenaufrufe von 600.000 Familien, was einer 50-prozentigen Steigerung zum Vorjahr entspricht.

Eintragung ins Portal ist kostenlos

Gegründet wurde kinderhotel.info im Jahr 2013 von Erwin Oberascher. Der Firmensitz befindet sich in Friedburg (Oberösterreich). Die Eintragung und Präsentation familienfreundlicher Hotels auf kinderhotel.info inklusive aller Daten, Bilder und Texte ist für Hoteliers völlig kostenlos. Ein weiterer Faktor, der von den Hotelbetreibern positiv angenommen wird: kinderhotel.info arbeitet ohne jegliche Buchungsprovisionen. Einnahmen lukriert das Portal durch Premium-Einträge und zusätzliche Marketingprodukte.