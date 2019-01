Facebook

Anton Eder, Birgit Karasin, Martina Olsacher, Michael Maier, Melanie Golob und Melanie Stiegler beim Glöcklerlauf © WILLI PLESCHBERGER

Sie sind die guten Lichtgeister, welche die bösen Raunachtsgeister vertreiben: die Glöckler aus Stainach im Ennstal. Zum dritten Mal kamen sie auf Einladung des Sagamundo und des Tourismusverbandes Döbriach an den Millstätter See, um diesen Brauch, der traditionell am 5. Jänner stattfindet, den Oberkärntnern näherzubringen. Radentheins Bürgermeister Michael Maier, Tourismusverbandsobfrau Melanie Golob sowie die Sagamundo-Mitarbeiterinnen Martina Olsacher, Birgit Karasin und Melanie Stiegler, begrüßten die Glöckler, die von Anton Eder angeführt wurden. Weiß gekleidet und mit bunten Lichterkappen erhellten sie den Ort bei ihrem Lauf vom Fischerpark zum Hauptplatz, wo sie von zahlreichen Besuchern mit Applaus empfangen wurden.

Döbriach: Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Sie warten schon auf die Glöckler - Eva Arztmann, Birgit Karasin und Melanie Golob Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Begrüßt werden die vielen Zuschauer an der Seepromenade von den Weisenbläsern der Trachtenkapelle Haslacher Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Klicken Sie sich bitte durch die Fotoserie Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Die Kappen sind je nach Größe bis zu 20 Kilogramm schwer und werden von innen mit Kerzen beleuchtet. Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Wappen-Symbole führen die Passen an Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Besonders schöne Motive auf den Kappen Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Weiter geht es in Richtung Seefischer Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Marina beim Hotel Seefischer Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Melanie Golob schaut, dass alle Kappen heil den Durchgang beim Seefischer überleben. Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Ein besonderer Genuss für die Gäste des Hotels Seefischer Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Glocken der Stainacher Pass Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Hotelchef Michael Berndl kredenzt den Glöcklern Schnaps Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Der Passenführer mit Laterne Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Es werden ständig die Kerzen kontrolliert, damit die kostenbaren Kappen nicht von innen Feuer fangen. Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Hände wärmen Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Auch die Jugend staunt Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Hilfe beim Aufsetzen der bis zu 20 Kilogramm schweren Kappen. Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Beim Familiengut Burgstaller Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Melanie Golob mit den Hoteliers Burgstaller Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Interessierte Zuschauer vor dem Sagamundo Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Die Frauenpass hat Aufstellung genommen Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach angeregte Gespräche über die Geschichte des Glöcklerlaufs Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Monika Peitler mit den Engerln, die Spenden fütr die Steinacher Glöckler sammelten Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Am 5. Jänner im Ennstal: 16 Passen mit 200 Akteuren beim großen Glöcklerlauf! Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Die kleinen Kinderkappen tragen Märchenmotive Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Das Haus des Erzählens - Zentrum für Brauchtum am Millstättesee Willi Pleschberger Dritter Glöcklerlauf verzaubert Döbriach Souverän wie immer - Bürgermeister Michael Maier als Moderator der Veranstaltung (c) willi pleschberger 1/56

