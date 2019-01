Facebook

Der Unfall endete für den Alkolenker mit einer leichten Verletzung © APA, Gindl

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau lenkte am Neujahrstag um 6.45 Uhr im alkoholisierten Zustand seinen PKW auf der Großglockner Straße von der Passhöhe Iselsberg kommend talwärts in Richtung Winklern. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet nach links und über die Gegenfahrbahn auf den dortigen unmittelbar angrenzenden ansteigenden Böschungsbereich. Nach etwa 40 Meter Fahrt auf der Böschung prallte der PKW gegen einen größeren Stein, kippte dabei zur Seite, weiter auf das Dach und schlitterte so zurück, bis er an der Leitschiene auf dem Fahrstreifen in Richtung Winklern auf dem Dach liegend zum Stillstand gelangte.