Feuerwehreinsatz Sonntagvormittag in Gmünd. In einem Zweifamilienhaus war Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist enorm.

Die Flammen griffen auf das gesamte Küchenmobiliar über © FF Gmünd

Sonntagvormittag brach in der Küche einer 81-jährigen Pensionistin im Parterre eines Zweifamilienhauses in der Gemeinde Gmünd ein Brand aus. Die Frau hatte in einer Pfanne Öl auf einem E-Herd erhitzt. Durch ein Telefongespräch abgelenkt, bemerkte sie nicht, dass das Öl überhitzte und Feuer fing. Die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube und in weiterer Folge auf das gesamte Mobiliar der Küche über. Auch Teile des Vorraumes wurden zerstört.