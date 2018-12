49-Jähriger aus dem Bezirk Spittal/Drau raste in Wien vor der Polizei davon. Er konnte erst in Gloggnitz gestoppt und festgenommen werden.

© APA/Gindl

Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich bei jenem Fahrzeuglenker, der Freitag in Wien vor der Polizei flüchtete, um einen Kärntner. Der 49-Jährige, er soll im Bezirk Spittal/Drau wohnhaft sein, hatte am Vormittag bei einer Tankstelle in Wien-Liesing randaliert. Als die Polizei eintraf und den Mann anhalten wollte, beschleunigte dieser und flüchtete in Richtung Südautobahn A2. Ein Polizist musste zur Seite springen, um nicht vom Auto des Kärntners erfasst zu werden.

