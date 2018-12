Facebook

Die klirrende Kälte lässt auf sich warten © Kleine Zeitung, Fuchs Juergen

Vom Norden her ist heute, Sonntag, mit mehr Wolkenfeldern zu rechnen. Es bleibt aber weiterhin sehr mild mit Temperaturn von 4 bis 8 Grad. Es verstärkt sich die Nordwestströmung in der Höhe und der Wind kann tagsüber sogar bis in einige Niederungen, wie dem Möll- und dem Liesertal durchgreifen und sogar stärker sein. Dazu gibt es besonders im Tauernbereich oft dichtere Wolken und speziell am Alpenhauptkamm auch ein paar Schneeflocken.