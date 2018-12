Französisch-Workshop"France-Tour" machte am Borg Hermagor halt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Motivierender Französisch-Unterricht am Borg Hermagor © KK/BORG HERMAGOR

Das „France Tour Programm“ motiviert Schüler in Österreich zum Erlernen der französischen Sprache und vermittelt zugleich ein dynamisches und aktuelles Bild von Frankreich. Dazu war Lektor M. Denis Pepic vom französischen Kulturinstitut für einen interessanten Workshop am Borg Hermagor.

„Wir wollen damit Französisch als zweite oder dritte Fremdsprache in den Focus rücken“, sagt Fachprofessorin Michaela Hohenegger. In entspannter „frankophoner“ und charmanter Atmosphäre lernten die Schüler der 5A erste französische Wörter und übten sich in Minidialogen, selbst die französische Kultur wie Musik durften da nicht fehlen. Für einige wird demnächst Französisch am Stundenplan stehen.