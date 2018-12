Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei solch warmen Temperaturen haben Vögel keinen Stress bei der Futtersuche © Nicole Kari

Ein Hochdruckausläufer bestimmt bei einer nordwestlichen Höhenströmung den Wetterablauf bei uns in den Alpen. Deshalb scheint auch in Oberkärnten tagsüber zumeist für längere Zeit die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen dann vom Norden her langsam ein paar Wolkenfelder auf, die später dann besonders in den Tauern dichter werden sollten. "Nützen Sie den Tag zum Beispiel für den Wintersport, denn die Bedingungen in den Skigebieten sollten tagsüber recht günstig sein", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind weiterhin zu hoch für Ende Dezember und sie erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Oberdrauburg Werte nahe plus 4 Grad.