Ein Feuerwerk darf zu Silvester nicht fehlen © APA/GEORG HOCHMUTH

Wer gesellig in das Jahr 2019 starten will, dem stehen zu Silvester in ganz Oberkärnten viele Hotels und Gasthöfe zum Feiern offen. So gibt’s auch in Rennweg am Katschberg die eine oder andere Silvesterparty. Zum richtigen Knaller wird der Katschberg allerdings zu Neujahr. Am 1. Jänner trifft man sich um 20.30 Uhr vor der Wilderer Alm beim Lärchenstadl zum Fackellauf der Skilehrer und zum Neujahrsfeuerwerk.

