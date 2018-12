Facebook

Auf einem 6,5 Hektar großen Areal werden 2019 in Mallnitz ein Ganzjahres-Campingplatz und Chalets gebaut © ZUCHNA VISUALISIERUNG

Den ursprünglichen Plänen zufolge, sollten der Ganzjahrescampingplatz sowie das Chaletdorf „HOCHoben“ in Mallnitz bereits in Bau sein, allerdings haben Planung und Entwicklung mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Anton Glantschnig, Sprecher der heimischen Investorengruppe, begründet das so: „Das Widmungsverfahren hat bis in den Herbst gedauert. Die Bauverhandlung wurde gleich darauf durchgeführt. Aus heutiger Sicht ist mit dem Baubeginn im Frühling zu rechnen. Bis Herbst wird der Großteil umgesetzt werden, um mit dem Betrieb im Dezember 2019 zu starten.“

