Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Schaumrolle" am Millstätter See ist ab 15. April zu verpachten © KK/Tourismusverband

Für das Spittaler Strandbad und den Restaurantbetrieb, vielen bekannt als „Schaumrolle“, in Großegg am Südufer des Millstätter Sees wird ab 15. April ein neuer Pächter gesucht. Interessenten können sich bis 15. Jänner bei der Stadtgemeinde Spittal melden. Informationen dazu erteilt Gerhard Klocker, Telefon (04762) 56 50–175. Szenewirt Georg Mathiesl wird das Restaurant nicht mehr weiterführen. Er betreibt seit 2017 die Almzeithütte auf der Turracher Höhe direkt an der Bergstation der Panoramabahn. „Ich habe nur zwei Hände und kann mich nicht auf Berg und See aufteilen. Der See verlangt sehr viel Einsatz ab. Auch vom Personal her ist es nicht möglich, beide Betriebe zu führen“, begründet Mathiesl seine Entscheidung. Die Almzeithütte mit 350 Sitzplätzen will er umgestalten. „Die Hütte soll Aprés Ski Charakter erhalten. Mit den Arbeiten wollen wir im Frühjahr loslegen“, sagt Mathiesl.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.