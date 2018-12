"Millstatt ist ein sterbender Ort." Dieses Zitat in der Gemeinderatssitzung in Millstatt sorgt für Wirbel. Bürgermeister und Mandatare melden sich zu Wort.

Neuer Wohnraum für Familien soll in Millstatt geschaffen werden © Willi Pleschberger

Millstatt braucht leistbaren Wohnraum für Jungfamilien, die ihren Hauptwohnsitz in der Seegemeinde begründen wollen. „Meines Wissens nach haben sich vor der Gemeinderatswahl alle Fraktionen für leistbares Wohnen eingesetzt“, sagt Bürgermeister Johann Schuster (SPÖ). Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen stand die Umwidmung des Areals Silbernagl/Dombra in der Ortschaft Großdombra. Rund 5800 Quadratmeter Bauland sollen dort geschaffen werden. Mit diesem Umwidmungsantrag schlägt sich die Gemeinde seit knapp zehn Jahren herum. „In den nicht öffentlichen Vorberatungen hat sich zuvor keine hinreichende Unterstützung für das Projekt abgezeichnet“, sagt Schuster.

Um die Notwendigkeit für diese Umwidmung zu unterstreichen, griff Schuster in der besagten Sitzung zu drastischen Worten: „Millstatt ist ein sterbender Ort.“ Er habe einen Dienstleistungsbetrieb, der vor Jahren mit diesen Worten seinen Betrieb in Millstatt geschlossen hatte, zitiert. „Es war eine Argumentation meinerseits, um den Gemeinderat zu überzeugen, dass wir leistbares Bauland brauchen“, sagt Schuster. Johann Schuster: "Es war eine Argumentation meinerseits, um den Gemeinderat zu überzeugen, dass wir leistbares Bauland brauchen." © Rie-Press

