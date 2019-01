Facebook

Landjugend Millstätterberg © KK/Georg Wohlgarten

Dirndlball

Bereits zur Tradition geworden ist der "Dirndlball" organisiert von der Landjugend Millstätterberg. Insgesamt 30 Jugendliche sind im Verein tätig und vereinen regionales Brauchtum mit Engagement für Jugendliche.

Die Tanzveranstaltung am Samstag, den 5. Jänner 2019, ab 19 Uhr im Kongresshaus Millstatt findet bereits seit über 30 Jahren statt, so Obmann Peter Glabischnig.

Für ein ganz besonderes Liebesglück dienen nummerierte Herzerl, die jeder Bursch und jedes Dirndl beim Balleingang umgehängt bekommen. Im Laufe des Abends können sie sich auf die Suche nach ihrer ergänzenden Herzerlnummer machen.

Für Tanzunterhaltung sorgen "Die jungen Mölltaler". In der Disco steigt die Stimmung mit "DJ Raika". Eintrittskarten bei allen Landjugendmitgliedern sowie bei der Abendkasse.

Rauhnächte

In den Tagen der Rauhnächte kursieren auch viele Geschichten von verschiedenen Wesen und Sagengestalten in unterschiedlichen Tälern.

Das Sagamundo in Döbriach widmet sich am Donnerstag, den 3. Jänner, ab 19 Uhr dem Thema "Vom Räuchern und von Legenden". Für Erwachsene erzählt Erwin Stammler Märchen und Mitter Lies gibt Räuchertipps. Den Ausschank übernimmt der Lions Club Millstätter See Nockberge.

Benefizkonzert

Mit Strauß & Co in das Neue Jahr ist der Titel des Benefizkonzertes der Kärntner Gebirgsschützen Kapelle in Hermagor am Freitag, den 4. Jänner, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Hermagor.

Unterstützt vom Lionsclub Hermagor kommt der Erlös den Betroffenen der Unwetterkatastrophe im Bezirk Hermagor zu Gute.

Karten sind bei allen Mitgliedern des Lionsclubs, in der Konditorei Semmelrock und im Büro der Musikschule Hermagor erhältlich. Telefon (04282) 2013.

Die Moderation übernimmt Liliane Roth-Rothenhorst.

Neujahrskonzert

Unter der Leitung von Christoph Vierbauch spielt die Kärntner Gebirgsschützenkapelle wieder ihr traditionelles Neujahrskonzert.

Im Kulturhaus in Seeboden führt Liliane Roth Rothenhorst am Samstag, den 5. Jänner, um 19.30 Uhr durch das Programm. Karten an der Abendkasse oder im Tourismusbüro Seeboden.

Bienenzuchtverein

In die Sporthalle Reißeck lädt der Bienenzuchtverein zum Neujahrskonzert. Es spielt das "Agitato-Quartett und Freunde". Am Samstag, den 5. Jänner, ab 18.30 Uhr.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin