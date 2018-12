Das Skigebiet Weißbriach im Gitschtal startet morgen, 30. Dezember, in die Wintersaison. Ab 11 Uhr gibt es ein Familienfest für alle großen und kleinen Skifans mit Einweihung des neuen Speicherteichs.

Im Skigebiet Weißbriach ziehen Kleine ihre ersten Schwünge in den Schnee © KK/TVB

Es ist soweit! Das Skigebiet Weißbriach startet in die Wintersaison. Am 30. Dezember ab 11 Uhr wird das Skiopening gefeiert. Als Stargäste haben sich Weltcup-Sieger Max Franz und ÖSV-Trainer Werner Franz angekündigt. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm für alle kleinen und großen Skifans. Beim Kinder-Speed-Rennen mit Zeitnehmung wird der sportliche Ehrgeiz bei den Kleinen geweckt. Ab 12.30 Uhr geht es aber ordentlich zur Sache, wenn der Riesentorlauf losgeht. Teilnahmeberechtig sind Kinder und Jugendliche von 1 bis 18 Jahren. Unter dem Motto "dabei sein ist alles" ist es ein Kurs mit Zeitnehmung, also kein Wettbewerb. Wer mitmachen mill, kann sich zwischen 10.30 und 11.30 Uhr bei der Schwarzenbachhütte melden.