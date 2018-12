Das Erlebnis Österreich „Das Glück des Glases“ beleuchtet die Geschichte des ältesten Werkstoffes bis hin zur hochtechnologischen „Glaswelt“. Zu sehen am 30. Dezember um 16.30 Uhr in ORF2.

Glaserzeugung am Weißensee

Reste eines Glasschmelzofens in Tscherniheim in der Nähe des Weißensees © LEOPOLD SALCHER

In Kärnten verstand man sich schon früh auf die Kunst der Glaserzeugung, die Waldglashütte Tscherniheim in der Nähe des Weißensees bestand ab 1621. Holz und Feuer waren neben Quarz die wichtigsten Bestandteile einer Waldglashütte. Riesige Mengen Holz wurden benötigt, mehrere hundert Kilogramm mussten verbrannt werden um ein einziges Kilo Glas zu gewinnen. Rund um die Glashütten wurden die Wälder kahlgeschlagen. In Tscherniheim waren dutzende Holzknechte und Aschenbrenner mit der Gewinnung der wichtigen Pottasche beschäftigt.