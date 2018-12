Bei Holzarbeiten in Mauthen im Gailtal wurde ein 60-Jähriger schwer verletzt. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die laufende Motorsäge schnellte zurück und traf den Mann am Kopf (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Traussnig

Beim Abschneiden von Brennholz wurde am Donnerstag ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor schwer verletzt. Sein Sohn, ein 35-jähriger Angestellter aus dem Bezirk Hermagor, war auf einer Wiese im Gemeindegebiet von Mauthen gerade damit beschäftigt, mit einer Motorsäge Brennholz abzuschneiden. Dabei legte er zwei Meter lange Äste in einen Holzbock und sein 60-jähriger Vater hielt das Schnittgut mit der Hand fest. Plötzlich verklemmte sich die Kettensäge, das Sägeschwert schnellte nach oben und traf den 60-Jährigen am Kopf. Der Mann erlitt durch die noch laufende Sägekette erhebliche Schnittverletzungen. Der 60-Jährige wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.