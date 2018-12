Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm und Hochwasser bescherte Tief „Vaia“ Ende Oktober den Bewohnern des Lesachtales (siehe Bild), Gail-, Drau und Mölltales. Aufräumarbeiten bei Häusern, Straßen und im Wald werden bis ins Jahr 2019 reichen © ALBERT LESJAK

Ein heftiges Unwetter überschattete das Jahr. Starkregen und Sturm verursachten Ende Oktober schwere Schäden. 35 Häuser wurden in Rattendorf bei Hermagor überschwemmt. Murenabgänge und Steinschläge beschädigten Straßen im Gail-, Lesach- und Mölltal schwer. In Kirchbach brach ein Damm des Gailflusses, was zu Überschwemmungen und Verwüstungen des Talbodens führte. In Oberkärntens Wäldern fielen 900.000 Festmeter Schadholz an. Dank des perfekten Zusammenspiels der Helfer aller Blaulicht-Organisationen und des Bundesheeres konnte Schlimmeres vermieden und die Aufräumarbeiten rasch in die Wege geleitet werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.