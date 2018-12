Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen öffnen an drei Tagen ihre Bahnen und Lifte bereits ab 7 Uhr. So können Frühaufsteher die ersten Spuren in den Schnee ziehen.

Am 5. Jänner sowie 16. und 23. Februar startet der Pistenspaß in Bad Kleinkirchheim schon um 7 Uhr © KK/Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, Gert Perauer

Als Erster die präparierte Piste hinunterwedeln. Davon träumt jeder Skisportler. Frühaufsteher haben nun in Bad Kleinkirchheim die an drei Tagen die Gelegenheit dazu. Am 5. Jänner sowie 16. und 23. Februar öffnen die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen einige Bahnen und Lifte bereits ab 7 Uhr. Wer diesen Pistenspaß erleben möchte, muss sich bis 16 Uhr des Vortages anmelden. Mit der Anmeldung gibt es einen reservierten Platz im Panoramarestaurant Nock in mit Sterz-Frühstück und einen Gutschein für einen zweistündigen Besuch im Thermal Römerbad, der an jedem beliebigen Tag in dieser Wintersaison eingelöst werden kann. Weitere Informationen zu diesem Angebot gibt es unter www.fruehe-voegel.at.