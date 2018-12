Facebook

Alpenländische Weihnachtslieder standen im Mittelpunkt der Darbietungen der Singgemeinschaft Gmünd © KK/Dullnig

Hör in den Klang der Stille. Unter diesem Motto fand am vierten Adventsonntag das Singen der Singgemeinschaft Gmünd in der evangelischen Kirche in Fischertratten, Gemeinde Malta, statt. Die Singgemeinschaft Gmünd unter Hans Koch hat sich dabei ganz den alpenländischen Adventliedern verschrieben. Auch das Männerquartett stimmte mit Kärntner Weisen auf Weihnachten ein. Der EC Chor unter Manuel Graf begeisterte hingegen mit rhytmischen Gospeln.

Die Hoaglkröpf unter der Leitung von Barbara Weber spielte mit beachtlichem Können Instrumentalstücke, die in die Adventzeit passen.

Pfarrer und Hausherr Oliver Prieschl sowie die Obfrau der Singgemeinschaft Gmünd Adelheid Moser begrüßten die Gäste. Sprecher Helmut Bochinz führte durch das Programm, Rudi Ziel spielte die Orgel.