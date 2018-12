Facebook

Glöcklerlauf © KK/SAGAMUNDO

Glöcklerlauf

Bereits zum dritten Mal sind beim Fischerpark am See in Döbriach Glöcklergruppen am Samstag, den 29. Dezember, ab 18 Uhr zu sehen.

Über 30 Glöckler aus dem Salzkammergut und der Steiermark werden diesen einzigartigen Brauch präsentieren.

Der Name Glöckler leitet sich vom mittelhochdeutschen klocken (anklopfen) ab, steht also ursprünglich für einen Einkehrbrauch, dem von Tür zu Türziehen in den Anklopfnächten.

Man nimmt an, dass sich der Glöcklerlauf in seiner heutigen Form aus mehreren Brauchtumselementen an der Südspitze des Traunsees entwickelt hat und von dort im Laufe des letzten Jahrhunderts verbreitet wurde.

Die Kappe besteht aus einem Holzgerüst mit Papierummantelung. Zur Beleuchtung der verschiedenen Motive dient eine Kerze.

Heuer laufen die Schönperchten aus Stainach im Ennstal (Steiermark) durch Döbriach und treffen um 19.30 Uhr am Hauptplatz vor dem Sagamundo ein. Dort werden sie interviewt und geben Einblicke in diese besondere Tradition. Während der Veranstaltung sind erstmals Kinder-Glöckler-Kappen mit Märchenmotiven beim Sagamundo zur Besichtigung ausgestellt.

Bei freiem Eintritt gibt es für Besucher einen Ausschank und musikalische Umrahmung.