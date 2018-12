Die Sieger des Gewinnspieles der Spittaler Innenstadtbetriebe stehen fest. Im Rahmen der Schlussveranstaltung überreichte der Sportverein Spittal eine großzügige Spende an Rettet das Kind in Seebach.

Der Sportverein Spittal spendete 700 Euro an Rettet das Kind in Seebach © KK/Christian Egger

Bei jedem vorweihnachtlichen Einkauf in einen der 70 teilnehmenden Spittaler Innenstadtbetriebe wurde ein Glückslos ausgegeben. Insgesamt waren es rund 41.000 Stück. Kurz vor Weihnachten fand die Schlussveranstaltung statt, bei der die Gewinner ermittelt wurden. Im Rahmen der großen Schlussverlosung im Weihnachtsdorf übergab der Präsident des Sportvereins Spittal David Tschikof mit Obmann Gerald Gadnik sowie Finanzvorstand Christian Kollenz eine Spende in der Höhe von 700 Euro an das Kinderheim in Seebach. Der Verein ist mit dem Kinderheim Seebach schon über mehrere Jahre durch ein gemeinsames Integrationsfußballturnier verbunden. Die Wirte des Weihnachtsdorfes haben sich finanziell an dieser Aktion beteiligt.

Betreuer Christian Ebner bedankte sich im Namen von Rettet das Kind für die Initiative und hofft weiter auf beste Zusammenarbeit.

Das sind die Gewinner

Der Hauptpreis, eine Schatztruhe mit City Talern im Wert von 5000 Euro, ging dieses Jahr an Michael Korb. Er darf diese bei 133 Spittaler Mitgliedsbetrieben einlösen. Die weiteren Gewinner waren Sabine Zajc (Buchpaket im Wert von 300 Euro von der Spittaler Stadtbuchhandlung), Walter Poppernitsch (Stadtpark Center Einkaufsgutscheine im Wert von 200 Euro), Katharina Pucher (500 Euro City Taler, gesponsert von Bürgermeister Gerhard Pirih), Rosa Unterwalcher (Moped-Führerschein der Fahrschule Brunner), Christine Arztmann (Fahrsicherheitstraining mit E-Auto bei der Fahrschule Brunner), Christa Gritschacher (Fahrsicherheitstraining bei der Fahrschule Sommer-Riedl), Georg Pliesch (Alarm- oder Videoanlage vom Electroniccenter Tuma im Wert von 500 Euro), Wolfgang Knaus (das ganze Jahr 2019 Müsli, Joghurt oder Obstsalat bei „Frisch und Snackig“), Julius Jenkins (Bernd-Wolf-Schmuckset im Wert von 380 Euro von Juwelier Brigola), Bettina Egarter (Riess-Kochtopf im Wert von 382 Euro von „Geschirr und Geschenke“) und Sigrid Ortner (zwei exklusive Düfte von der Parfümerie Fritsch). Die Lose beinhalteten zudem 12.000 Sofortgewinne.

Organisiert wurde das Weihnachtsgewinnspiel bereits zum siebenten Mal vom Verein „Spittal gestalten“ mit Obmann Günther Steinbauer in Kooperation mit den Innenstadt-Kaufleuten. „Spittal gestalten“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Spittaler Innenstadt zu beleben und zu entwickeln. Mit dem Gewinnspiel möchte sich die Kaufmannschaft bei den Kunden für die Treue und den Einkauf in der Innenstadt bedanken und etwas zurückgeben. Im Anschluss an die Verlosung klang der Abend im Weihnachtsdorf mit musikalischen Klängen der Gruppe „BlechReizPop“ aus.

Günther Steinbauer (Spittal gestalten), Lydia Maier (Frisch und Snackig), Glücksengel Leonie Eder, Franz Duschlbauer (Fahrschule Sommer-Riedl), Iris Payer (Parfümerie Fritsch), Bürgermeister Gerhard Pirih, Markus Schützelhofer (Fahrschule Brunner) und Susanne Brigola (Juwelier Brigola) Foto © KK/eggspress