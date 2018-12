Facebook

Die Gewinner: Valentina Valtiner, Maximilian Stefan und Valentin Frey © KK/Lederer

Maximilian Stefan vom Raiffeisen Schachverein Kötschach-Mauthen ist der große Gewinner des Herbstdurchganges im Karnischen Jugendcup 2018. Mit sieben Punkten in acht Spielen gewann er souverän die Siegestrophäe. Zweiter der Gesamtwertung wurde der Lienzer Valentin Frey vor dem besten Mädchen, Valentina Valtiner und Nicolas Wieser, beide ebenfalls vom Schachverein Kötschach-Mauthen. Ebenso an der Spitze mit spielten Malena Stefan als sechster und der junge Tobias Thurner, der unter 30 Mitkonkurrenten ausgezeichneter Siebenter wurde.

Osttiroler Schulschach-Weihnachtsturnier

Beim diesjährigen Osttiroler Schulschach-Weihnachtsturnier, das bereits zum 20. Mal vom Bundesrealgymnasium Lienz organisiert und durchgeführt wurde, konnten sich die Mädchen der Musikmittelschule Kötschach-Mauthen großartig in Szene setzen. Am Turnier, das in neun Runden gespielt wurde, beteiligten sich insgesamt 108 Burschen und Mädchen aus ganz Osttirol und dem Gailtal. Von den 29 teilnehmenden Mädchen war diesmal Valentina Valtiner die Beste. Sie gewann die Damen-Klasse vor der Lienzerin Clara Anna und der ebenfalls sehr gut spielenden Franziska Warmuth. Den großen mannschaftlichen Erfolg der Mädchen der Musikmittelschule Kötschach-Mauthen vervollständigten Antonia Warmuth mit Rang sechs sowie Malena Stefan mit dem neunten Gesamtrang.

Spittaler Schachmeisterschaft

Unter der Regie von Sektionsleiter Werner Angerer wurde zum zehnten Mal die „offene Spittaler Schachmeisterschaft“ ausgetragen. Diesmal waren 37 Spieler, davon 11 Jugendliche, im Einsatz. Bemerkenswert war der Spielverlauf. So war der ungeschlagene Vorjahressieger Bernhard Müller bis zur sechsten Runde in Führung. In der siebenten Runde hatte er Katja Zeber vom Schachklub Feistritz-Paternion zur Gegnerin und musste sich mit einem Remis zufrieden geben. Diesen Umstand nutzte der erfahrene Herbert Neubauer, der bereits in den Jahren 2009, 2014, 2015 und 2016 den Meistertitel einheimste, aus. Er holte sich den Meistertitel zurück.

Bei den Spittaler Schachmeisterschaften punktete die Jugend Foto © KK/Angerer