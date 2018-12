Einbrüche in nebeneinanderliegende Almhütten. Unbekannte Täter stahlen geschnitzte Jesusfigur. Die zehn Gebote dürften sie aber nicht kennen.

Einbruchserie in Rangersdorf - Symbolfoto © Helmuth Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Ende November und 26. Dezember in der Gemeinde Rangersdorf in zwei nebeneinanderliegende Almhütten ein und stahlen aus einer Hütte ein größeres Holzkreuz mit geschnitzter Jesusfigur. Aus der zweiten Hütte stahlen die unbekannten Täter einen Flachbildfernseher und eine Holztruhe.