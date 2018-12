Ein Klagenfurter provozierte am Christtag mehrere Passanten. Die Polizei musste Pfefferspray anwenden, der Mann wurde festgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetbild) © APA/GEORG HOCHMUTH

Der 25-jährige Mann aus Klagenfurt war am Christtag-Abend nicht zu bremsen. Gegen 22 Uhr belästigte und provozierte er in Spittal mehrere Passanten und störte die Ordnung in Lokalen. Die verständigte Polizei mahnte den Mann zuerst ab. Als dieser sein Verhalten nicht änderte, wurde er festgenommen. Die Beamten mussten Pfefferspray anwenden.